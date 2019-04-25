拒工會「禁搭便車」 長榮董座：不因罷工妥協

2019-04-25

給員工一封公開信 盼同心協力維護招牌

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，長榮航空及交通部溫情喊話，盼雙方回到談判桌，不要走向雙輸；但有關工會訴求「禁搭便車」條款影響員工公平性，長榮內外部質疑聲浪不少。長榮董事長林寶水昨寄給員工一封公開信，重申公司一視同仁，不會同意工會訴求的「禁搭便車」條款，一旦工會走上罷工，也不會因各方壓力而妥協，因為長榮是民營企業，如果經營困難，也無法得到政府伸援。

空服員醞釀罷工 董座喊話別走向雙輸

林寶水說，面臨成立卅年的重大挑戰，呼籲所有同仁共維長榮金字招牌，讓公司永續經營，不要走向雙輸局面。

他說，即使公司提出增加組員實質收入方案，皆因禁搭便車成為無法續行協商的絆腳石。工會若以罷工要脅公司放棄一視同仁原則、或期待公司屈服，是絕對不可能的，此例一開將嚴重扼傷公司經營與治理。

百分百民營 需對員工、股東與旅客負責

林寶水重申，每一趟飛行任務無論飛航安全或服務品質，均須靠大家同心協力完成，包括機師、空服員、地勤、維修與內勤都一樣重要，他不認同差別待遇，不能犧牲多數員工權益、滿足部分員工要求，更擔憂造成同仁之間猜忌，危及飛安、降低服務水準。

他也說，長榮是百分之百民營的航空公司，必須自負盈虧，並對員工、股東與旅客負責。尚未走上罷工前，盼雙方集思廣益、尋求共識；一旦罷工，公司也絕不會因壓力而妥協。

長榮空服員工會秘書長鄭雅菱表示，長榮制度已區分本國籍與外國籍、長榮與立榮，並依年資、職級有不同薪資計算，既然團體協約法保障工會可爭取會員專屬條件，資方不應用「一視同仁」禁止工會追求團結權。工會從未拒絕協商，但希望資方提出有誠意的方案。

工會︰不應用一視同仁禁止追求團結權

交通部長林佳龍前天則表態指出，政府無法代替長榮解決問題，但將會同各部會「組隊」協助，其中禁搭便車條款，資方有飛安考量、無法對員工差別待遇，卻是工會爭取權利訴求，希望雙方能進一步協調；如果真不幸走上罷工，希望長榮作好因應準備。

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