空服員工會威脅罷工 長榮董座：絕不妥協

2019-04-24 16:42

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，長榮航空雖溫情喊話，盼雙方回到談判桌上，不要走向雙輸。長榮董事長林寶水今天寄給員工公開信，重申公司一視同仁，不會同意工會訴求的禁搭便車條款，而一旦走上罷工，也不會因為各方壓力妥協，因為長榮是民營企業，當經營困難，無法得到政府伸援。

林寶水說，空服員工會上週五通過啟動罷工投票，是公司成立30年以來的重大挑戰之一，他感到十分遺憾，呼籲所有同仁共同維護長榮航空的金字招牌，讓公司能夠永續經營，不要走向公司與員工雙輸的局面。

他說，公司一向重視健康和諧的勞資關係，也廣納員工不同聲音，他不排斥工會透過協商機制合理提升勞動條件，但禁搭便車條款嚴重影響同仁間的情感與公司治理，他絕對不會同意。過去協商與近期調解，即使公司提出增加組員實質收入方案，皆因禁搭便車成為雙方無法續行協商的絆腳石。

他強調，長榮航空是百分之百民營的航空公司，必須自負盈虧，也要對所有員工、股東與客戶、旅客負責，尚未走到罷工這一步前，希望雙方能集思廣益、尋求共識；反之，一旦走上罷工，公司也絕不會因各方壓力而妥協。因為民營企業當成本倍增而導致經營困難時，無法像國營企業得到政府伸援；公司若因罷工獲利減損，就沒有能力持續如同過去幾年大幅改善勞動條件並提供優渥福利。因此，工會若以罷工要脅公司放棄一視同仁原則、或期待公司因罷工屈服，是絕對不可能的，此例一開將嚴重扼傷公司經營與治理。

林寶水也再次強調，每一趟飛行任務，無論在飛航安全或服務品質，所有環節都需要靠大家同心協力一起完成，不論機師、空服員、地勤、維修與所有內勤同仁，對公司而言都一樣重要，因此他無法認同禁搭便車的訴求，造成同仁差別待遇，犧牲絕大多數員工的權益，滿足部分員工的要求，也不容許有心人士製造員工對立，更擔憂同仁之間的猜忌，危及飛安、降低服務水準，公司對於員工一視同仁、公平對待的原則，絕對不會改變，過去、現在、未來都是如此，這是長榮航空一貫的信念與原則，也是公司能夠穩定成長、永續經營的基礎。

「覆巢之下無完卵」，他說，還是要向所有同仁表達，這是大家的公司，空服員也是長榮航空這個大家庭的一份子，期待放下成見、敞開心胸、理性溝通，公司會以穩健的方式逐步提升勞動條件，為這個大家庭的每一位成員謀取更好的薪資福利，這是經營者的責任，也是使命。

他說，近年國際航空產業的挑戰從未減少，恐怖攻擊、廉價航空的競爭、中東航空公司崛起、油價高漲等，而同樣為亞洲航空公司的國泰航空、新加坡航空前年因巨額虧損而裁員、最近韓亞航空因不堪虧損求售等消息，在在證明長榮這幾年能夠獲利，真的得來不易。而公司在穩定獲利下，也實質調升同仁薪資、連續4年發放4個月的年終獎金，不僅優於同業，在台灣的企業中也是名列前茅，希望這樣的水準能夠一直保持下去，甚至期待未來能夠更好。

林寶水最後勉勵，航空是一個瞬息萬變的產業，時時刻刻得面對外在的挑戰，因此不能再內耗，無論環境如何險惡，只要大家團結一心，一定能克服所有的困難，讓公司能永續經營、持續獲利，同創雙贏。

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