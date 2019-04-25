確定了！長榮空服員罷工投票5/13啟動

2019-04-25 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕長榮空服員醞釀罷工，儘管長榮航空及交通部溫情喊話，但在17日第三度調解無共識後，桃園市空服員職業工會今（25日）表示，確定將於5月13日啟動罷工投票。

綜合媒體報導，桃園市空服員職業工會提出提高外站津貼、改善過勞航班、增設勞工董事等3大訴求，但17日與長榮航空進行第3次勞資調解破局，工會宣布5月啟動罷工投票，今工會秘書長鄭雅菱透露，罷工投票日期確定定在5月13日。

在這為期1個月的罷工投票，採現場投票方式，只要超過會員總人數的一半就會啟動罷工，鄭雅菱指出，這次投票為全體桃園市空服員職業工會的會員投票，不會分長榮或華航，只要投票人數超過全體會員數的一半、且同意票數過半，即可取得罷工權。

長榮對此回應，希望繼續協商，不要造成雙輸局面；長榮董事長林寶水日前也發表一篇給員工公開信，重申公司一視同仁，不會同意工會訴求的禁搭便車條款，而一旦走上罷工，也不會因為各方壓力妥協，因為長榮是民營企業，當經營困難，無法得到政府伸援。

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