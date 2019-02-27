長榮空服員醞釀罷工？工會：不會輕易發動

2019-02-27 16:30

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行「我國航空安全及從業人員權益保障」專題報告，多名立委認為，應訂定罷工預告期，並透露長榮空服員也有罷工危機，但空服員職業工會聲明，預告期恐讓勞資關係更不對等，罷工是勞工最後團結方式，不會輕易發動罷工。

工會表示，罷工預告制度法制化，恐將導致台灣集體勞資關係不對等的情況更為雪上加霜，台灣現有的罷工法令已有諸多規定，與他國勞資爭議處理制度不盡相同，以罷工預告限縮工會團結權，不是保障航空從業人員權益的解方。

工會透露，已正式發函，盼拜訪交通委員會、衛環委員會與桃園區域立委，進行意見交流，讓工會的聲音被聽見。

至於外界關注長榮空服員已在醞釀罷工，工會呼籲長榮針對違反勞基法事項與勞動條件，提出具體改善方案，例如提高會員外站津貼、增加外站休時，並開放工會參與決策與獎懲機制。

工會強調，永遠保持開放態度誠信協商，罷工是勞工最後且唯一的團結方式，工會不會輕易發動罷工。

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