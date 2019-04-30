桃市勞局入廠查核 長榮日支費不比華航差

2019-04-30

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空勞資爭議未休，空服員工會甚至將啟動罷工投票。但針對工會訴求之一、要調高日支費（外站津貼），以縮短與華航的薪資差距，桃園市勞動局為求公正，近日入廠查核，昨日結果出爐，會計師報告指出，若考量調薪幅度與年終獎金，換算長榮日支費其實並不比華航差。

長榮工會訴求中，「禁他條款」引發爭議；長榮航空憂心造成員工同工不同酬、薪酬不公，表態無法接受；工會另有訴求日支費要由現行每小時三美元調高為五元美元、約台幣一五○元，以縮短與華航的薪資差距。長榮提出異議指出，兩航空日支費計算方式不同，所得實際上相差不多。

由於勞資雙方認知差距甚大，因此同意由桃園市勞動局啟動入廠查核，實際調查長榮日支費成本結構。

長榮︰證明沒比同業少

報告指出，兩家航空公司主要差異時數起訖點計算方式不同；華航採起飛至降落時間，而長榮以報到至報退，每次勤務約有三小時差異。兩家航空公司空服員班型也不同，長榮空服員外站休息時間較華航長。

另外，長榮所有航點提供飯店自助式早餐、華航原則不提供；長榮美國航線每週較華航多約五十班，執飛高日支費時數航班的機率較高。

長榮表示，昨天收到桃園市勞動局函文查核報告，證明實質日支費並沒比同業少。

工會︰未計算飛行加給

長榮空服員工會秘書長鄭雅菱表示，整體數據有偏誤，未計算飛行加給，不足採信。她指出，長榮新進空服員整體薪資比華航少近一萬元，但報告僅比較日支費差異，忽視長榮飛行加給也比華航少的差異，導致長榮空服員整體待遇比華航差。政府僅花一下午試圖了解薪資複雜結構，卻未納入工會意見，誤導社會。

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