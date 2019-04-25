長榮空服員醞釀罷工 5/13至6/6啟動罷工投票

2019-04-25 10:45

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員醞釀罷工，確定將於5月13日至6月6日啟動罷工投票，為期25天。長榮航空仍盼勞資雙方回到談判桌上，不要走向雙輸。

空服員工會與長榮歷經20次團體協約協商，未達共識，工會關閉協商，向桃園市勞動局申請調解，並收斂聚焦於4大訴求，包括調高外站津貼、禁搭便車條款、改善疲勞航班、工會參與人評會並增設勞工董事等；不過，經過3次調解，雙方未能達成共識，調解破局。

工會秘書長鄭雅菱表示，工會已決議於5月13日啟動罷工投票，投票時間至6月6日為止，為期25天。通過門檻為投票人數超過全體會員人數的一半、且同意票數也要超過一半，估算約需2600張同意票，才會通過。

工會指出，將採現場投票方式，由於全台各地皆有組員，規劃於台北、桃園、高雄等3個地區同時辦理。

鄭雅菱也說，工會始終持開放態度，從未拒絕協商，但希望資方提出有誠意的方案，工會立場已於3次調解中講清楚，盼資方考慮工會難處，永遠敞開協商大門；工會另將於下週二上午召開記者會正式對外說明。

長榮董事長林寶水昨寄給員工公開信，呼籲所有同仁共同維護長榮金字招牌，讓公司永續經營，不要走向雙輸局面。他一向重視勞資關係，也廣納員工不同聲音。尚未走上罷工前，盼雙方集思廣益、尋求共識。

但他說，禁搭便車成為無法協商的絆腳石，工會若以罷工要脅公司放棄一視同仁原則、或期待公司屈服，是絕對不可能的，否則將嚴重扼傷公司經營與治理。

林寶水重申，每一趟飛行任務無論飛航安全或服務品質，均須靠大家同心協力完成，包括機師、空服員、地勤、維修與內勤，差別待遇將犧牲多數員工權益，更擔憂同仁之間猜忌，而危及飛安、降低服務水準。

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