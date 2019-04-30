林奕含事件二週年 勵馨：校園權勢性交黑幕重重

2019-04-30 21:33

〔記者劉力仁／台北報導〕林奕含事件二週年，勵馨基金會召開記者會指校園權勢性交嚴重，但當事人不敢求助、起訴不易，呼籲各界關注。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，去年性侵事件通報案件11458起，疑似權勢性侵約2120件，但從監察院調查報告，過去五年權勢性交、權勢猥褻等案件僅87件，顯示黑幕重重。

勵馨蒐集今年1至4月與性侵相關新聞報導，共145案例，每天約有1.2例性侵相關報導，其中可能涉及權勢性交案例94例，佔65%。若以被害人與加害人之間的權勢相關分類，教育佔20%、業務佔20%，親屬類型佔18%。

勵馨針對教育類型21例分析，發生在大學7則、高中職4則、國中2則、國小5則、發生在補習班、安親班、幼稚園3則。加害的老師，多以出遊、檢討成績、教功課、午睡、免費打電玩、指導訓練等理由，強吻、擁抱，甚至性侵被害人。

台大性平會學生委員郭怡萱表示，這些慣犯老師會利用各種理由送同學小禮物、合照，之後逐漸變本加厲，課後約同學吃宵夜、酒吧、看電影等，在燈光昏暗或微醺情況之下，趁機吃豆腐。

郭怡萱表示，權勢性侵在大學橫行，在師生權力不對等情況之下，受害同學即使想要反抗，也會面臨重重阻礙，最後放棄。人本基金會執行長馮喬蘭表示，很多被權勢性侵的學生不知道該如何求助，也不敢跟父母親講，甚至人本處理過很過案例，校方長期包庇這些違法的教師。

因權勢性侵被起訴的案例不多，監察委員王幼玲表示，刑法228條規定「利用權勢或機會為性交者，處6月以上5年以下有期徒刑」，但法官或檢察官常以很難判斷當事人是否「違反意願」，也因此難以進一步論斷「利用權勢或機會」之要件是否成立，法務部宜研議「利用」要件之明確性。

前大法官許玉秀表示，除了刑法228條構成要件有檢討空間，也要看檢察系統、審判系統、律師、法律學者，對於性自主的保護、性文化的思考到什麼程度，持甚麼立場，並非只是法律規定問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/