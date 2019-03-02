不敢聲張？ 監委調查：權勢性交案每年平均不到20件

2019-03-02 16:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕多數權勢性交案件被害人因畏於行為人權勢，不敢向外聲張、求援，而被告多只被判決有期徒刑6個月到1年。監察院司法及獄政委員會通過監委王幼玲、林雅鋒及楊芳婉提出之調查報告，敦促司法院及法務部重視加害者與受害者權勢不對等情狀、籲請研議提升構成要件明確性，並落實司法人員法定訓練時數。

監院調查，近5年刑法第228條第1項權勢性交罪件數，最低5件，最高12件，每年平均8件；刑法第228條第2項權勢猥褻罪，最低5件，最高13件，每年平均9件；刑法第228條第3項權勢性交未遂罪，自104年後未有案件，5年合計僅2件。換算下來，權勢性交案平均每年不到20件。

至於違反刑法第228條第1項權勢性交罪案件，平均刑期1年2個月，有罪率為86.49％；違反刑法第228條第2項權勢猥褻罪案件，平均刑期6.23個月，有罪率為88.64％；違反刑法第228條第3項權勢性交未遂罪平均刑期4個月，有罪率100％，案件數量不多且量刑也較低，多數被告都只被判決有期徒刑6個月到1年。

監委表示，刑法上利用權勢性交、猥褻罪，立法意義在於，一些加害者利用自己的年長、職權、照顧身分等讓受害者與其發生性行為，且因為雙方具有權勢關係，讓受害者無法或不敢反抗。

因此，表面上貌似合意的性行為，其實屬於妨害性自主的範疇。其中可能的利用權勢性交型態包括：親屬間長輩與晚輩、照顧者與被照顧者、老師與學生、年齡差距過大的成年人與未成年人、上司與下屬、業務與客戶等。

監委說，由於多數權勢性交案件被害人因畏於行為人權勢，不敢向外聲張、求援，司法人員必須對權勢性交案件特質有所了解。目前事實審法院設有性侵害專業法庭，司法人員需受專業訓練。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/