教師介聘辦法改變申請資格 年輕教師帶小嬰兒哭：「請讓我們一家團圓」

2019-04-27 11:09

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部修改教師介聘辦法，把原本因家庭因素可申請介聘的資格，由同校服務2學期延長為4學期，全國教育產業總工會今早陪同年輕教師夫妻們到教育部前陳抗，年輕老師抱著襁褓中的嬰孩忍不住哽咽說：「請讓我們一家團圓！」

全教產理事長黃耀南表示，因應少子化問題，政府鼓勵青年成家，但對於年輕的教師夫妻卻很殘忍，教育部修改「國中小校長主任教師甄選儲訓遷調及介聘辦法」，把教師申請介聘條件，由四二制改為六四制，原本特殊條件同校服務二學期可申請介聘，改成要四學期才能申請，且許多學校網站遲到今年三月才公告新規定，造成許多有意介聘且原本符合申請條件的年輕老師，突然變成資格不符而必須再分隔兩地，不能照顧年幼孩子的父母，每天煎熬地度日如年。

一對年輕的夫妻抱著出生六個月的嬰兒陳抗，先生是雲林縣斗六一所小學任教的鍾老師，太太則是在高雄一所國中任教的紀老師，鍾老師說，當年他是公費生第一名，自願去台東山上學校服務了5年，後來改調到雲林任教，也認識了太太，當假日夫妻還勉強可以接受，但去年小孩出生，他很希望能從雲林調到高雄，和妻小團圓，本來已經找好介聘的伙伴老師，卻突然變成資格不符，要再等一年，原期待可介聘的伙伴也因此受他影響。

鍾老師說，雙方的父母無法照顧他們的孩子，太太因此請了育嬰假，他自己每天通車從高雄到雲林，早上五點多就起床，為了希望能順利調到高雄，他還先從雲林偏鄉學校調到市區斗六學校，也因為剛到新校是菜鳥，必須要接行政工作，早上五點多起床，晚上七八點才能下班，到家已九點十點，過程非常辛苦，為了跟家人團圓，他也必須有所犧牲，希望教育部能改回原辦法，讓他之前的努力有實現的可能。

在台北市公立幼兒園任教的王老師則想調回嘉義，之前她在嘉義是代理老師，每到寒暑假就擔心沒薪水，她表示，去年老二出生帶給她好運，考上北市正式教職，但又陷入分隔兩地的天人交戰，本來以為撐一年可申請介聘，沒想到教育部修改辦法，對他們真的是沈重打擊。她一度哽咽說，每次小孩問她媽媽什麼時候再回來時，她回答下週就可以看到媽媽，忍不住心酸淚崩，希望教育部能改回原辦法讓他們一家早日團圓。

黃耀南表示，108年公立國中小暨幼兒園教師申請介聘其他縣市服務作業，從4月23日已啟動，參加介聘教師必須在5月2日前報名，解決偏鄉學校師資困境，不應該是強硬拆散家庭，呼籲教育部改回原辦法。

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