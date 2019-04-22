中小學「紙片人」連5年增加

2019-04-22

〔記者林曉雲、林惠琴／台北報導〕校園「紙片人」連年增加！教育部調查中小學學童體重發現，截至去年七月的一○六學年最新統計，約六成學生適中，三成過重和肥胖、有微降趨勢，但「紙片人」在近五年卻有逐年增加趨勢，國小、國中、高中生估算恐有二十萬五千人過輕；衛福部稱可能引發生長遲緩，影響人體呼吸、消化、免疫等系統運作，將與教育部加強關注過輕學童、研擬對策。

20萬人過輕 國中瘦男比瘦女多

我國衛福部二○一三年公布「兒童與青少年生長身體質量指數（ＢＭＩ）建議值」，依性別、年齡有不同建議值，例如七至十七．五歲，男生ＢＭＩ小於十三．八至十八、女生小於十三．四至十七．三屬於過輕。

教育部統計，從一○二學年到一○六學年，國小生總人數減少十五萬多人，但是學童過輕比率從六．九％增至去年八．二％，從八萬九千多人增至九萬四千多人；國中生過輕也從六．三％增至六．九％，約四萬五千多人；高中生則從八．二六％增到八．八五％，約六萬五千多人。

台北市溪山國小校護王麗玲觀察，不少女生會因外貌而刻意想要減重，覺得胖就是醜，中低年級女生偏瘦情況較少。但統計也顯示，國中階段，男生過輕比例高過女生，都現警訊。

飲食不均 運動睡眠不足有關

衛福部國健署研究員林真夙表示，學童過輕主要與飲食不均衡、運動與睡眠不足有關，可能因營養不足引發生長遲緩，並影響呼吸、消化、免疫系統運作，也可能造成女性月經失調，上課無精打采、干擾注意力集中，學習成效打折扣。

林真夙建議，青少年飲食可掌握每餐飯與菜約一．五個拳頭大、水果一個拳頭大、豆魚蛋肉一掌心與早晚一杯二四○ＣＣ牛奶、每天堅果一湯匙等原則，且天天中等程度以上運動至少六十分鐘，並睡足八小時，達成「健康體位」，有助正常生長與有效學習。

教育部國教署強調，配合行政院「提升女孩權益行動方案」，將加強關注過輕學生，藉由學校環境改善飲食習慣、增加在校活動量等，期提高整體學童健康體位。國健署也指，會更關注學童過輕問題，視情況與教育部研擬對策。

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