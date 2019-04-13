處理性侵案惹議／不服被停聘1年 夏林清勝訴

2019-04-13

〔記者周湘芸、溫于德、林曉雲／綜合報導〕二○一五年鬧得沸沸揚揚的輔大心理系性侵案，被害女學生男友事後在臉書爆料，時任社會科學院院長夏林清與工作小組疑似吃案，教育部根據輔大教評會決議停聘夏林清一年，夏提行政訴訟。台北高等行政法院審理後認定，輔大是為平息眾怒才停聘，教育部有干涉大學人事自治之嫌，原處分違法，判決撤銷，可上訴。

法院認平息眾怒才停聘 輔大難認同將上訴

輔大校方表示，對判決撤銷的理由感到極為意外，也難以認同，收到判決書後將提出上訴。教育部昨晚也發表聲明，會提上訴。

二○一五年六月輔大心理系發生性侵事件，事後被害人男友在臉書發文，指控夏林清為了校系名聲欲息事寧人，還用言語造成被害人二次傷害。夏認為指控不實，公開回擊，被害人還在臉書向夏及輔大心理系道歉，引發爭議，最終輔大教評會決議停聘夏林清。

夏林清不滿處分，提起行政訴訟控告教育部及輔大，認為教育部審核輔大教評會決議有違法缺失，經台北高等行政法院審理判決，教評會停聘一年的決議，是因各種壓力，藉以「平息眾怒」，顯然與事務本質（教師適格與否）無關。

合議庭也認為，輔大教評會做出不利於夏林清工作權處分，卻未在公開會議中討論夏是否有停聘必要，且未在決議中載明理由，導致無法檢驗辯證，已違反行政程序法相關規定。而教育部基於保障大學自治職權，本不應核准輔大決定，卻在輔大做成決議前，行文輔大要求召開會議，否則將以私立學校法相繩，有干涉大學人事自治嫌疑，因此原處分做成已違法，判決撤銷。

夏林清︰判決揭露教部干預私校行政

夏林清昨在臉書表示，此判決揭露教育部過去實質將手伸進私校干預行政，卻又躲在「私校不受公法規範」曖昧縫隙中，長期濫權、便宜行事。

教部︰依性平法督導 非干涉大學自治

校方則表示，學校處理該案一切依法有據，對台北高等行政法院判決的理由極為意外，實難認同，學校於收到判決書後將提出上訴。

教育部回應，教育部是依性別平等教育法合法督導，並非干涉大學自治。教育部澄清，依性別平等教育法第卅一條規定，學校應至遲於二個月內完成教評會審議程序，教育部有督導之責，並非干涉大學自治。

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