全國教師逾25萬 教學不力 一年只停、解聘12人

因教學不力被停解聘教師人數

2019-04-15 06:54

教師法修法 將首度處理不適任教師機制

〔記者林曉雲／台北報導〕全國有逾二十五萬名教師，但每年被停聘、不續聘及解聘不適任老師僅約七十多人，一○六學年因教學不力而被停聘、不續聘或解聘更僅十二人，多數換校仍執教鞭，長期引發爭議。為加強不適任教師處理，自民國八十四年實施已二十四年的教師法，今日將於立法院教育委員會首次針對不適任教師處理機制進行修法。

但據了解，行政院版本原希望將學校教評會的非行政職教師代表比例降到二分之一以下，改善因「師師相護」而無法解聘不適任教師的沉痾。但為避免引發教師太大反彈，修法可能「翻盤」，民進黨傾向刪除「非行政職教師代表占比少於二分之一」的關鍵條文，改要求增聘三名社會公正人士，以期降低教師比例。此外，先處理不適任教師條款，其餘如大專教師限期升等、教師行政工作義務等修法，則暫時擱置。

民進黨團研議 不排除增聘社會公正人士

全國教師二十五萬多人，但一○二到一○六學年，全國被解聘、停聘或不續聘的不適任教師四五六人，近八成是違法狼師而必須處理；因教學不力被停聘、不續聘或解聘等僅七十三人，去年僅十二人，真正被解聘或永不能任教者更少之又少。

據悉，民進黨討論數種修法方向，一是教評會組成比例不改，但縣市專審會審過解聘案，送進學校教評會，如要變更或否決，須採絕對多數；另一是刪除「教師代表占比少於二分之一」文字，但增聘三名社會公正人士，讓非教師代表實質可逾二分之一。

民進黨籍教委會召委蔡培慧表示，民進黨確定目標是要先處理不適任教師，修法各種可能都還在討論。

降教評會教師代表占比 家長、教團互槓

家長團體揚言「誰敢拿掉『少於二分之一』，就是侵害台灣孩子的罪人」。教師團體則抨擊修法是在「清算鬥爭老師」。兩方人馬今均將赴立院陳抗。

教育部長潘文忠表示，只要達成社會對於淘汰不適任教師的共識與期待，又兼顧教師權益，對修法持開放支持立場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/