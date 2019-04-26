吃剩蝦蟹殼除水中重金屬 苗農科展冠竹苗

2019-04-26 17:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕吃剩的蝦蟹殼，可以像「綠藻」用來去除河川的重金屬？報廢電器組裝成移動冷暖氣機？雞舍棲架加裝飼料槽可以讓雞兒更頭好壯壯？國立苗栗農工學子發揮研究精神，證明以上都可以，並以此參加今年度高級中等學校第二區（竹苗）科學展覽會，都拿下特優，將代表參加全國賽。

「綠藻」能去除水中重金屬的功能，因綠藻的吸附原理與「幾丁聚醣」的吸附原理雷同，而甲殼類生物的甲殼中，即含有「幾丁聚醣」；化工科學子呂訓亨、夏靜馨、黃詩婷，前陣子見新聞報導不肖業者在縣內鯉魚潭水庫周邊傾倒銅廢物、新竹頭前溪也受重金屬污染，以此為發想，利用吃剩的蝦蟹殼，粹取出「幾丁聚醣」，來代替綠藻。

呂訓亨說，綠藻可以養殖，不過他們的方式，還具減少人們食用甲殼類食物後，所遺留的甲殼廢棄物。

電機空調科學子吳浚愷、李祈鋒、宋皓維、江忠原、張弘豫，運用上課所學，將報廢的除濕機元件拆解後，組裝在電腦主機箱上，製作成冷、暖兼具的攜帶式冷暖氣機，能源效率比（EER值）為2.727，在市售移動式冷氣中節能表現屬於中等。

吳浚愷說，且他們組裝的冷暖氣機體積小，重量約13公斤，採用110V電壓，尤其適合露營使用，也讓報廢電器再生新價值。

農經科學生楊策，家中經營放養雞場，為了讓雞隻方便啄食長大，長輩幾乎把飼料灑滿場舍，讓雞兒「走到那吃到那」，但因現今人道飼養要求，場內需設置棲架，讓雞兒可以上下活動；但雞兒若總是待在棲架上，就無法進食。

楊策遂與同學詹勳旻，將發想改良棲架，掛上飼料槽，讓雞隻在棲架上一樣可以採食，並以自家雞場實驗，結果數據發現，此法可提升飼料轉換率、降低飼養成本，飼養者的經濟效益可增加31％。

另，加工科黃紫茵、楊采婕、陳靜怡以「豆漿與乳酸菌的邂逅」獲優等；電機空調科趙冠彥、張方豪、林泓毅、陳昱傑、陳冠宏以「建構熱沯系統應用於水族箱」，化工科姚奕帆、胡智堯、邱貞忱以「銀杏葉之應用」，接獲佳作。校方表示，3特優、1優等、2佳作的整體成績，也是竹苗地區高中職最佳。

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