獨家》萬華龍山寺5月起停用燭台 明火蠟燭將成追憶

2019-04-25 00:25

〔記者楊心慧、蔡思培／台北報導〕萬華艋舺龍山寺建寺280年，香火鼎盛，每年吸引200萬觀光人次，2017年為響應環保，裁縮全廟香爐，僅保留一座觀音佛祖爐，如今龍山寺又貼出告示，宣布將在5月全面禁止點蠟燭，廟方也證實正研議改變點蠟燭的形式，未來可能採用電子蠟燭的方式點燈，龍山寺中的明火蠟燭將成追憶。

龍山寺在2000年停燒金紙，在2015年減香減爐，將原本的7座爐減為3座，2017年再度減爐，僅保留一座觀音佛祖爐，信徒參拜只需拿一炷香，當時廟方曾表示不排除全面封香，但在封香之前，由於發生巴黎聖母院大火，促使廟方決定全面禁點明火蠟燭。

國定古蹟龍山寺每年吸引大批觀光客前往，是台北市的重要廟宇，如今傳出廟方不再讓信眾點蠟燭，對於經常在廟中獻燭祝禱的信眾來說，勢必造成影響。記者昨實地走訪龍山寺，發現廟方貼出告示寫道：「為維護空氣品質及鑒於日前巴黎聖母院火災，基於環保及安全考量，預計在今年5月起本寺燭台將停止使用，並不再提供蠟燭販賣，請勿自行攜帶蠟燭，不便之處，尚祈諒察！」

龍山寺燭台有2座，一座燭台有2層，上層可放6捆蠟燭，下層可放12捆蠟燭，廟中也販賣蠟燭，大對50元、小對20元，龍山寺的燭台上插滿許多信眾獻供的紅色爉燭，不時有廟方人員在收拾燭台、整理蠟油，保持燭台的整潔，更有不少信眾與國外觀光客奉上紅燭，為自己點上燭火，象徵照亮前途。

除了傳統紅燭之外，現場已可看到工作人員在準備小型紅色電池蠟燭，未來取消點蠟燭後，可能會採用電子蠟燭的方式點燈，廟內工作人員也表示，點蠟燭僅到月底，之後僅能拿香拜拜。

龍山寺點燭的信眾眾多，燭光映照裊繞的香煙，伴隨信眾虔誠的祝禱參入天聽，是龍山寺延續百年的動人畫面，更是許多攝影愛好者捕抓宗教信仰的最佳寫照，若龍山寺實施封燭，必定引起關注。

龍山寺董事長黃書瑋表示，確實有研議改變點蠟燭的形式，除了考量環保，巴黎聖母院火災事件的前車之鑑，更促使廟方思考以其他方式來取代點蠟燭，避免明火燃燒。至於是否封香，黃書瑋說，目前燒香還是維持一個爐，短期內不會有改變。

龍山寺取消點蠟燭 民俗專家這麼說...

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