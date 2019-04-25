龍山寺取消點蠟燭 民俗專家這麼說...

2019-04-25 00:31

〔記者蔡思培／台北報導〕萬華艋舺龍山寺2017年為響應環保，全廟香爐將裁縮。如今龍山寺基於汙染與安全考量，未來不再讓信眾點蠟燭。對此民俗專家表示樂見，認為最重要的其實是精神層面。

龍山寺最近貼出告示，表示今年5月起燭台將停止使用，並不再提供蠟燭販賣。現場也可見工作人員在準備小型紅色電池蠟燭，未來取消點蠟燭後可能採電子蠟燭方式點燈。現場拜拜的民眾表示，支持廟方禁蠟燭、減少污染的作法，未來仍可以透過燒香祈福。

民俗專家李文獻也對於龍山寺將禁止蠟燭感到樂見，他表示儀式會隨時代改變，最重要的其實是精神層面與虔誠。他認為雖然時代不同，可能從過去的油燈、蠟燭改成電子蠟燭，但背後代表的敬意都是相同的。他也表示，現在已經有比蠟燭更好的工具，電子蠟燭不會造成空氣汙染、降低火燭危險，也可以顯現出這個時代的特色。

據了解，目前似乎沒有別間廟宇跟進龍山寺取消蠟燭，保安宮董事長廖武治表示，沒有要禁止蠟燭，但他強調，保安宮已將過去較粗的蠟燭，改成很細很小的蠟燭。指南宮主委高超文則表示，燒蠟燭是傳統，還是會有，不過他們也不鼓勵大量燒蠟燭，指南宮會盡量減少蠟燭，不造成環境困擾。松山慈祐宮董事長陳玉峰則說，慈祐宮沒有類似禁蠟燭計畫。

獨家》萬華龍山寺5月起停用燭台 明火蠟燭將成追憶

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