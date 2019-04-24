為台灣設計展暖身 文博會「屏東館」今起亮相

2019-04-24 16:09

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2019台灣設計展今年10月在屏東登場，為這場盛會暖身，屏東縣政府特別在今天（24日）起登場的台灣文博會中設屏東館，邀請屏東出身的設計師方序中策展，以「吟土風人」為主題，從藝術、地景、產業等在地特色，形塑屏東品牌，讓觀眾漸進式地感受屏東地方的人情風景。

為期12天的台灣文博會今天（24日）起登場，屏東縣政府在華山1914文創園區「地方主題館」中設屏東館；老家在東港的方序中以起承轉合的概念，融合屏東風土文化，設計出「吟土風人」4個展區，以實體圖文與數位多媒體裝置道出土地上動人的故事與人情姿態，體驗展覽好比走進一段深邃故事，他說，「透過起承轉合這樣的設定，讓觀眾可以更順暢地走入屏東的故事，這次策展就像完成一場表演，以不同的藝術表現，感受到屏東的富饒與生機。」

另有一個小展區以器物與材質呈現南方地景，包括希望合唱團、齊東詩舍展覽、邱俐綾、HUSH、張秀卿、張艾利、張曉風、金士傑的詩籍、錄音帶、光碟等。也可以看到土生土長於屏東的品牌，例如洄游鰻、阿西冰店、魯魯灣、味益食品、小農餐桌、無名氏量身裁縫店、深活共構、部落雜工、島人工作室的器物等。方序中說，希望試著透過採集這些特殊的屏東元素化為圖文故事，讓觀者從中感受屏東的氣味，「像是一本屬於屏東的立體故事書。」

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，文博會集結藝文領域最優秀且具備創新考的創作者、設計師們，展演了充沛的文化能量，2019台灣設計展10月將在屏東登場，期透由文博會的參展經驗，讓更多人看見屏東的文化動能。

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