2020台灣設計展在竹市！林智堅：帶動城市產業設計創新

2019-04-14 11:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2020台灣設計展在竹市！經濟部工業局評選新竹市獲得「2020台灣設計展」共同主辦權，預計以新竹公園為主展場，並設計系列展場、各式體驗學習活動，讓展覽能量擴及整個城市，市長林智堅說，上任以來透過創新設計推動建設與政策，成功帶動城市翻轉，展覽除讓世界看見竹市的設計能量，也將引入更多創意人才與設計新思維，盼進一步引領城市與竹市產業進入「設計驅動創新」的新階段。

2020台灣設計展預計以具美好生活感的新竹公園為主展場，初步規劃以新竹獨有的「九降風」提出策展的九個設計主題面向，包括城市設計、循環設計、生活設計、永續設計、旅遊設計、工藝設計、食物設計、科技設計，並將有相應的學習體驗活動，連結在地帶出專屬新竹特色的設計。

除此之外，2020台灣設計展將規劃特色主題活動，向外延伸到整個城市，包括東門市場及將軍村圖書資訊園區，也將以風味食堂及青年講堂等方式，希望透過各式吸引人的都市活動、工作營、設計體驗、學習探索、親子共遊與舊街區的各式在地文化活動的串聯，激發城市設計能量，也盼能透過展覽提升竹市能見度。

由於竹市有高科技產業聚落，2020台灣設計展也將協同新竹科學園區、工研院、國家實驗室提供技術與媒合協助，並推動科技x設計媒合論壇推動產業做技術與應用層面的提升，盼展覽能為城市產業帶入新創意，促進產業進入「設計驅動創新」的新階段，提升產業能量。

台灣設計展係由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行，每年以徵選方式與不同地方政府共同合作辦理，針對在地生活、文化及產業發展特色，運用設計思考詮釋新時代的意涵，並以展覽及多元的活動方式，呈現在地設計與產業的現在與未來。

台灣設計展已是台灣最具規模的設計展之一，展覽匯集各頂尖設計師的作品，可說是國際性的設計盛典；自 2003 年起推動至今，歷年累積參觀人數已超過600萬人次。台灣設計展的核心價值在於串聯中央與地方資源，透過設計的轉化及加值，將國際設計趨勢串連在地文化、教育及產業，建構民眾對生活美學之認知，且提昇產業對設計價值的認識，以設計為新能量讓台灣的產業持續發光發熱。

林智堅表示，竹市擁有豐厚歷史人文底蘊與稱霸全台的高科技產業，更造就高所得、高學歷、高出生率以及平均最年輕的特殊人口結構，使得城市具備強大設計與創意能量，成功爭取2020台灣設計展將引入更多創意人才與新思維，盼進一步引領新竹產業進入「設計驅動創新」的新階段。

他指出，市政府近年來持續以設計導入建設，建設新竹之森、微笑水岸等藍綠帶營造城市美學，並協助好香米、水潤餅等傳統地方好物重新包裝促品牌升級，繼2018年「新竹300博覽會」廣獲各界佳評，市府將再次動員局處團隊及業界一流策展團隊辦理2020台灣設計展，持續發酵城市設計力量。

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