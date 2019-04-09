2019台灣文博會 雲林規劃「布袋戲、宗教、節慶」參展

2019-04-09 15:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕2019台灣文博會將於4月24日在台北松山文創園區開幕，為展現雲林文創成果，雲林縣政府將以「轟動雲林，驚動萬教」為策展主軸，規劃雲林「布袋戲、宗教、節慶」3大主題參展，期望將雲林文創推向國際，增進雲林文化創意品牌與價值。

雲林縣長張麗善表示，「台灣國際文化創業設計博覽會」將於松山文創園區、花博公園爭艷館2大展場舉辦，為了讓參觀民眾更深入瞭解雲林文創印象，今年邀請縣內17家布袋戲、宗教、節慶文創業者，共有30件作品參展，結合雲林的「雲創點睛」及在地文化創意品牌，將縣內蘊含百年的生活文化、鬼斧神工的技藝與巧思多變的創意多樣性呈現給大家，將雲林最具特色的文創精品與鄉親分享。

台灣文博會是國際級品牌展示平台之一，也是各縣市文創業者作品發表處，除展示各縣市在地文化蘊育的文創商品外，也透過平台吸引買家前往，並可促成文化交流、觀光推廣、品牌宣傳等週邊效益，達成異業結合效果，增進雲林文化創意品牌與價值。

雲林縣展場位於松山文創園區，參觀時間4月24日至25日上午10時至下午6時（專業人士入場）；4月26至27日上午10時至下午6時，4月28日上午10時至下午5時，免費入場。

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