16:09宜蘭規模3.9地震 震源深度僅9.9公里

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（21日）下午4時09分在宜蘭近海發生芮氏規模3.9地震，震源深度只有9.9公里。
氣象局表示，宜蘭市、頭城、南澳、武塔都測得3級震度，新北市雙溪則測得2級震度，台北市、基隆、桃園、新竹、花蓮也有1級震度。
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