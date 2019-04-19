還有13.3顆原子彈能量待釋放？ 氣象局最新回應出爐

2019-04-19 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（18日）午後發生的6.1強震震驚全台，前地震中心主任郭鎧紋事後受訪表示，台灣接下來還有相當於13.3顆原子彈的能量待釋放。不過現任地震中心主任陳國昌今天表示，認為民眾對原子彈能量沒有概念，且災害型態也不同，如此比喻恐怕引起民眾恐慌。

昨天下午13點01分，花蓮秀林發生規模6.1的大地震，而中央氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋事後接受媒體訪問表示，目前台灣大概還累積相當於14顆原子彈的能量，這次地震釋放了0.7顆，也就是說還剩下相當於13.3顆原子彈的能量有待釋放。

根據《東森新聞》報導，現任地震測報中心主任陳國昌今天受訪時則指出，他認為用原子彈比喻地殼中尚未釋放的能量其實並不恰當。原因是民眾對於原子彈的能量有多大比較沒有概念，且原子彈爆炸後引發的災害狀況和地震有很大的不同，這樣互相比喻容易造成恐慌。

但是，陳國昌也承認，國內斷層近3年來釋放的能量確實比較少，大約減少了一半。針對此次地震，依目前餘震規模看來，大約1週內地震序列就會平息，民眾不必過度緊張。

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