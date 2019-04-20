正妹賣萌爽自拍 梳妝鏡意外「洩底」映美尻+胖次

2019-04-20 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕自拍要注意周遭環境！一名網友分享一張身穿洋裝、黑絲襪的少女自拍照，細看照片後卻發現一面正對她臀部的梳妝鏡，意外映出她的臀部和「內在美」。對此，原PO網友表示「拍照真的要顧一下周圍啊」！

原PO日前在臉書「爆廢公社」分享該張照片，只見照片中少女穿黑色洋裝和絲襪，翹起臀部跪坐地板上，右手拉住裙子下襬，左手則是拿著相機自拍，模樣可愛又性感。不過仔細一看，卻發現她背後一面小梳妝鏡正對臀部，讓她「內在美」全遭看光。原PO對此也不禁表示「我是覺得自拍真的要看一下周圍，不然隨時都有意外的亮點出現」。

對此，網友紛紛留言表示「這是故意的」、「精心規劃的」、「看起來像故意的」、「這太心機了吧」；也有網友指出，照片中少女是日本知名的Coser「五十隻馬」牛島良肉，表示這種尺度的照片對她來說是家常便飯，「絕對是故意的」，而且「在她的IG還有更精彩的照片」。

「五十隻馬」IG請點此連結

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