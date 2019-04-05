他PO照「出賣」正妹姊姊 網驚為天人：根本新垣結衣

2019-04-05 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕驚為天人！一名網友今日在PTT貼出正妹姊姊照片，表示要祝沒辦法在家過生日的姊姊生日快樂，結果照片PO出後驚艷網友，讓該文不到3小時，就迅速被「推爆」。

一名網友今早在PTT表特版PO出姊姊照片，他表示，「今年是我姐第一次沒辦法在家過生日，她可能覺得我們完全忘記了吧，趁個時差來和她說一下：『老姐，生日快樂』」。照片一PO出，網友立刻被姊姊的高顏值驚艷，排隊狂喊「小舅子」，更要他交出姊姊的社群IG帳號。

最後，原PO禁不住大量網友們苦苦哀求，在推文處公佈了姊姊的IG，讓網友看了紛紛留言表示「哇 好美」、「你姊正到我又戀愛了三次」、「別人的姊姊從來不讓我失望」、「小舅子好！」、「小舅子 要不要一起吃晚餐」、「小舅子晚上有沒有空 請你喝一杯」、「請問姐夫的職缺到哪裡應徵」、「這氣質根本就是新垣結衣」。

也有網友留言，表示原PO姊姊長的像歌手閻奕格、新加坡女星范文芳、日本女星新垣結衣和野口衣織。

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