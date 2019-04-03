短裙正妹捷運爽喝珍奶露辣腿 邪惡角度網友全「歪樓」

2019-04-03 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕為了維護車箱整潔，捷運內不能飲食已成為常識。今（3）日一名網友PO出照片，只見照片中二名打扮入時的女性站在車廂內，其中一名更開心喝著珍珠奶茶；該網友表示，照片中女子應是國外觀光客，因自己語言不通，於是想詢問如何勸阻。不過因為原PO的拍照角度「太邪惡」，也讓其他網友留言通通「歪樓」。

原PO今日在PTT發文，PO出2名國外觀光客站在捷運車廂中的照片，只見兩名正妹各自拿著一杯珍出奶茶，另張照片中，更是捕捉到其中一名穿著短裙，露出修長雙腿的正妹拿起珍奶，就直接在捷運上喝了起來。原PO對此表示，或許是國外沒有限制所以習慣了，也在文章中表示「我不會說日文或韓文啊，遇到這種情況時該怎麼做呢？」

不過由於原PO附上的照片拍攝角度「太邪惡」，網友紛紛歪樓留言表示「跟他說妳犯法了 要跟我走」、「這個腿！」、「看左邊穿搭絕對是日本人」、「這個腿阿嘶」、「優文，有圖有推」、「這麼壞的女孩子 一定要好好懲罰」、「這是什麼視角啦XD」；不過也有部分網友指責「入境隨俗，要了解當地的規範」、「喝東西就是不對」。

也有網友指責原PO的拍照行為，表示「一個捷運喝飲料，一個偷拍人家還放上網公審，怎總覺得你比較白目」、「偷拍加公審更噁心」、「拍這角度是要我們抓誰」、「哩金變態」、「你只想偷拍妹子吧」。

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