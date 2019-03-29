14歲網球美少女顏值爆表！ 網友驚豔：以為是妙麗

2019-03-29 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國一位14歲的網球美少女雷恩（Makenzie Raine），日前迅速在社群媒體上爆紅。雷恩有著精緻的五官和笑容甜美，長期接受網球訓練的她，身材也穠纖合度，一雙筆直纖細的超長美腿，更讓網友直呼，「有一種妙麗在打網球的錯覺」。

來自美國明尼蘇達州的雷恩，是美國網球協會（USTA）青少年選手，雖然她還沒有參加過重大國際賽事，但IG上已經累計超過8萬人追蹤。雷恩的IG充滿了訓練時的照片，時常分享訓練時的心情和對未來的憧憬。另外，她除了是名網球選手之外，也曾受邀當模特兒，拍攝寫真，鏡頭面前的她，表現得自然大方擄獲不少粉絲芳心。

雷恩的照片被分享至PTT的Beauty板後，引起大批網友暴動，有網友認為很像電影哈利波特中飾演妙麗的演員艾瑪華森（Emma Watson），直呼「有艾瑪華森的影子」、「有一種妙麗在打網球的錯覺」、「這也太誇張，還是人類嗎」。

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