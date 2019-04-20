南市勞檢中心升格「職業安全健康處」4/28揭牌

2019-04-20 17:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市打造勞工安全環境，勞檢中心升格成2級機關，定名為「職業安全健康處」，將選在4月28日世界職業安全衛生日（原稱國際工殤日）正式揭牌成立，今（20）日南市勞工局舉辦健走活動，為勞工職業安全及預告職業安全健康處的成立暖身宣導。

南市勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲對職安工作相當重視，將勞工局勞檢中心升格成2級機關，名稱為「職業安全健康處」，將於4月28日揭牌，以及目前已成立29個「安衛家族」，600多個事業單位參與運作，由核心企業帶領中小企業，以「大廠帶小廠」經驗傳承方式，推動集合式輔導，希望持續用關懷服務態度，守護台南勞工職場，共同預防職業災害的發生。

勞工局帶領1200位勞工朋友及眷屬參加，除了讓各工會夥伴和南市「安衛家族」成員感受台江國家公園、觀夕平台等沿途的美麗風景外，也呼籲大家職業安全衛生及降低職業災害的重要性。

另外，為了建立正確的職場環境危害預防觀念，健行活動還結合高架作業體感，讓勞工朋友可以實際參與並體驗，把獲取的觀念帶回職場運用，才能在工作中注意安全，將職安觀念散播讓更多人知道，朝向零職災的目標努力。

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