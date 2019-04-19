「媽祖託夢未來台南捷運長這樣… 」他PO文網友論戰

2019-04-19 11:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「媽祖託夢告訴我...捷運以後長這樣！」台南市長室秘書江明宗PO一支台南捷運工程處提供的捷運模擬短片，說明未來單軌捷運特性，短片PO上臉書已吸引超過2.4萬人次觀看，引發熱議討論。

為讓民眾了解台南捷運興建議題，市府連日來已辦過6場說明會，出席民眾在會中發言砲聲隆隆，也不乏支持聲音力挺，這支影片一上架，亦是正反意見交鋒持續中。

影片內容以成功路、北門路背景，在「高架輕軌且有隔音牆」、「高架輕軌且無隔音牆」、「高架單軌」3種情況下的街景模擬，藉此看出視覺影響的差異。南市要規劃的高架單軌，寬度5.15公尺，比一般輕軌10.1公尺，幅度約減少一半。

支持興建捷運的網友留言，「今天不做，以後會後悔」「台南人有體驗過捷運方便性的話，相信台南人一定會認同台南需要捷運的」、「台南絕對不應該維持目前的交通方式，大家只想繼續污染大、危險性大的摩托車，真是糟糕。」「公共建設尤其是大眾運輸怎可能只有賺不賺錢，做為思考的面相？台南人是否需要更宏觀的視野？」

但有也有網友認為，「台南的特色在於慢活的氛圍和充滿歷史文化的街景氣氛，如果這些被破壞掉了，那台南跟其他縣市的差別？」「台南真的需要蓋捷運嗎？說實話，台南是古城區，很多區域巷道狹小，且無法重劃…高架無論有無隔音，台南道路不寬，對道路二側的住宅商家影響可以想見」。

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