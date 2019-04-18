環保署「如廁EASY 巡拿好禮」評比公廁可抽千元禮券

2019-04-18 11:12

〔記者劉力仁／台北報導〕為了提升公廁品質，環保署推出「如廁EASY 巡拿好禮」活動，今年4月18日到6月5日，民眾至公廁體驗之後，利用手機進入活動網站，開啟手機定位功能參加公廁滿意度評比，即可參加抽獎，每人每天最多可評比10間公廁，最高可獲得1千元等值禮券。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀表示，環保署從97年開始推動公廁評鑑分級管理，目前在全國列管4萬2千間公廁，其中78.4%為特優級，另中油、台電等145家企業認養418間公廁，環保署近年來也陸續進行公廁軟硬體改善，例如台鐵中壢、新營車站，台南崇學國小禮儀公廁、新北鶯歌陶瓷老街停車場公廁、台中海線清水第一市場五星級公廁，都讓人耳目一新。

蔡玲儀表示，環保署於106年3月開始宣導衛生紙丟馬桶，目前約6成公廁可配合實施衛生紙丟馬桶措施，希望達到公廁「不髒、不濕、不臭」目標。

今天上午記者會邀請youtuber金魚腦代言，金魚腦表示，評比方式很簡單，體驗完公廁之後，以手機掃描活動QR碼或進入活動網站，即可點選該座公廁進行評比並獲取參加抽獎資格。

環保署將於5月15日、6月12日抽獎，分別各抽出15名1000元、40名500元、75名200元等值禮券，合計2百多個獎項。

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