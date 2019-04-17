鄉民曝台北市立聯合醫院電視「鎖頻」 院方：怕有人轉政治台

2019-04-17 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕網友3月中發起「新聞頻道轉台運動」，獲民眾熱烈響應。對此，臉書粉專「不禮貌新聞團」今（17日）稍早發文，指出經其他鄉民來信，得知台北市立聯合醫院中醫中心昆明院區的電視「鎖定」中視，且不得轉台，院方人員解釋，是怕有人轉政治台。然而，鄉民表示，當時電視頻道在播的早就是「政論節目」了。

爆料鄉民表示，他陪同家人到台北市立聯合醫院中醫中心昆明院區看診，等候時看見前方電視播放的是中視無色覺醒的政論節目，原想轉台，卻發現每台電視都鎖定中視無法轉，「之後詢問了醫院的相關人員，先是有櫃檯小姐說怕討論政治，後來每個人都互相推託說不知道為何要鎖定中視。」

鄉民指出，明明院方說是「怕有人轉政治台」，但鎖定的頻道卻是中視政論節目，說法矛盾。因此，他希望「不禮貌鄉民團」的小編能協助發聲。

此文一出，引起網友熱議，紛紛留言「怕轉政治台，所以鎖定中視？什麼邏輯」、「怕討論政治就看動物星球頻道啊」、「怕轉政治台，難道就不會鎖定在國家地理頻道嗎」、「最近觀察，北榮這邊倒是都看Discovery」、「我回診台大也都是動物頻道」；此外，也有人提問「公立醫院可以向市政府寫信函檢舉嗎」，有網友則回應：「建議打1999，絕對會辦理。台北市社會局所屬。」

不禮貌鄉民團臉書：

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