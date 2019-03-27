NCC開鍘 不只中天，TVBS、中視、東森也被罰

2019-03-27 21:10

〔記者劉力仁／台北報導〕為了改正媒體亂象，國家通訊傳播委員會（NCC）今天除了開鍘中天，連TVBS、中視、東森新聞報導也被處罰，但中天被重罰，其他三台處份為比較輕的「發函改進」。

NCC目前審理民眾或利害相關人申訴中天爭議新聞包括「200萬噸文旦倒在水庫裡」「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「貓熊跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等6件，今天除文旦、貓熊兩案審查中，其他4案完成審查。NCC認定中天新聞台營運不當，要求限期改善。「三個市長合體、天降祥雲」，NCC認為違反公序良俗罰40萬元、「抹黑外交官」一事未查證，NCC罰60萬元。

NCC重話批中天內控機制失靈、自律失能，已損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天於1個月內落實獨立審查機制，檢討新聞採訪自律規範及新聞倫理委員會運作方式，若未完成改善，將命令撤換新聞部主管。

TVBS新聞台107年11月27日12時0分許播韓國瑜招商新聞提及企業挺韓、加碼投資高雄等內容，NCC發函要求改進；中視綜合台2月25日12時40分許新聞報導出現：「“韓流”發威助攻!“包子”奪奧斯卡最佳動畫短片」，NCC發函要求改進；東森新聞台於2月11日播報「華航機師罷工事件」，標題：「買單程機票返紐約 旅客:不知華航賠多少｣、「補償有條件 乘客衍生交通費退換票無額外補償」、「散客補償上限250美元 滯留國外食宿交通收據核銷｣，民眾檢舉報導不實，NCC發函要求改進。

對於NCC的裁罰，中天新聞台發出聲明表示，中天站在鼓勵與監督角度報導韓國瑜新聞，對NCC的處分無法認同，將尋求行政救濟。

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