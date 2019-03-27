中天不改善就撤換新聞主管？NCC：法令允許且有前例

2019-03-27 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天開會審理中天新聞台蘇啟誠、文旦柚等假新聞申訴案，除針對中天未落實查證等不當內容開罰百萬元外，也要求一個月內落實獨立審查，檢討新聞採訪自律規範等，否則將命令撤換新聞部主管，NCC更指出，這些舉措並非專門針對中天，而是都屬於法令允許必要措施，過往也有要求撤換高階主管的前例。

NCC調查，中天新聞台選後報導韓國瑜新聞比例及內容偏頗失衡，更有包含「200萬噸文旦倒在水庫裡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「抹黑外交官」等爭議新聞申訴案，NCC委員認為中天內控機制失靈，要求一個月內進行相關改善，否則將命令撤換新聞部主管。

《蘋果日報》報導，針對未改善將撤換中天新聞部主管的部分，是《衛星廣播電視法》允許主管機關所做的必要措施，也並非只針對中天，像TVBS在2007年，也曾因出現周政保亮槍影帶事件，遭NCC重罰2百萬元，以及要求TVBS撤換時任總經理李濤。

2007年曾有TVBS駐地記者，聲稱接到幫派份子周政保在鏡頭前亮槍坦承犯下槍擊案，並嗆聲另一幫派份子的影帶畫面，但在TVBS播出畫面後，被發現該影帶是由記者協助幫派份子所拍攝，事後TVBS多次主動道歉，涉案記者與多位新聞部高層也都調離或請辭，在NCC要求撤換總經理後不久，李濤也自行請辭獲准。

NCC副主委翁柏宗提到，2014年中天換照時，就曾被委員會中多數委員評定不合格，當時審查意見認為內部編審機制有問題，要求半年內應設置獨立審查人，中天雖然允諾，但至今都未設置，因此本次要求改善僅是加強要求中天落實當時的承諾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/