拒看中天、TVBS招來負評 默契咖啡憂媒體被紅色滲透

2019-03-27 12:35

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市知名咖啡店－默契咖啡－昨（26）日在店門張貼「捍衛閱聽自由」海報，強調該店不收看中天、TVBS，消息傳出，該店在網路上收到許多負評。負責人陳致豪低調不願受訪，今日在臉書貼文表示，中國對台灣媒體的「紅色滲透」是事實，媒體因為中國滲透崩壞，操弄輿論影響投票行為，令人感到憂心。

陳致豪自行設計、製作「捍衛閱聽自由」海報，除了張貼在默契咖啡大門，並在網路上公開讓其他店家下載使用。本報即時新聞報導此事後，引起其他媒體注意，許多網友表示支持，卻也有網友上網對默契咖啡留下負評，企圖引響其生意。

為了不讓咖啡店及員工受到影響，陳致豪不願受訪，以在臉書貼文方式重申自己的立場。他表示，他去小吃店用餐，的確看到店家通常播放的是中天或TVBS，他也想知道「是否有那隻不懷好意的黑手，試圖用小利買收，限縮公眾閱聽的自由」。他認為除了調查，透過店家自己表態也是方式之一。

陳致豪說，雖然他對收買鎖頻還抱持懷疑的態度，但中國對台灣媒體的「紅色滲透」卻是確定的事實。中國學者何清漣在「紅色滲透」這本書提到中國對台灣媒體的滲透，開宗明義就引用台大張錦華老師的研究，「中國對台灣媒體統戰輿論控制六部曲，即所有權併購、介入人事編採操控、廣告利益與人脈經營，另外還有駭客攻擊與輿論心理戰。」

他表示，「這些媒體相關的現象，對關心時事的人應該都不陌生，特別是從反旺中，反媒體壟斷一路走來，看著媒體因為中國滲透崩壞，成為中國對台混合戰的重要工具之一，操弄輿論影響投票行為，利用台灣的民主制度替獨裁推進併吞，種種現象實在令人感到憂心」。

他也說，可惜台灣社會的淺碟化，選民的近利無知，都成為紅色滲透干預台灣的破口。看到這些現象的人除了著急不知如何反制，成為目前許多有志之士的共同憂慮。

陳致豪最後也呼籲媒體拿出尊嚴，善盡天職，一起守護台灣的閱聽自由。

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