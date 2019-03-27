中天報「3市長合體天降祥雲」 NCC罰40萬

2019-03-27 16:03

首次上稿15:50

更新時間16:03（新增中天新聞聲明）

〔記者劉力仁／台北報導〕中天新聞爭議不斷，2月18日新聞報導播出「三個市長合體、天降祥雲」指韓國瑜、侯友宜、盧秀燕三位市長一起出現，天空中出現「鳳凰展翅」異像，被民眾檢舉造神、怪力亂神，國家通訊傳播委員會（NCC）今天罰40萬元。

翁柏宗表示，這一則新聞經外聘的學者專家審查認為違反衛廣法第27條第3項規定，違反公序良俗、以及沒有經過事實查證，今天委員會決定罰40萬元。

直擊駐星大使盯場 依照衛廣法裁處60萬元

另外，「東廠抓到了？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」，民眾檢舉中天報導不實，NCC以違反事實查證原則至損害公共利益規定，依照衛廣法裁處60萬元。

中天新聞無法認同處分 將尋求行政救濟

對於NCC的裁罰，中天新聞台發表聲明表示，中天站在鼓勵與監督角度報導韓國瑜新聞，對NCC的處分無法認同，將尋求行政救濟。

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