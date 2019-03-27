NCC開罰中天新聞100萬 王浩宇：不痛不癢的百萬懲罰

2019-03-27 19:17

〔記者李容萍／桃園報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天針對中天新聞2則新聞違反事實查證原則、違反公序良俗及沒有經過事實查證共開罰100萬元，引起社會討論，綠黨桃園市議員王浩宇也在臉書寫下看法，他認為，100萬元對中天來說是「不痛不癢的百萬懲罰。」

王浩宇還提醒媒體不應該出賣自己的新聞專業。有立場當然可以，但不應該整天都是韓國瑜、韓國瑜、韓國瑜，否則就該改名叫韓天台。

對此，網友紛紛留言，有人認為，「24小時都在捧韓當神，讓大家知道民主國家竟有這種在共產國家才會出現的歌頌電視台，讓大家體會一下共產黨的生活也不是壞事」、「變升天電視台了」、「關台啦」、「太輕了！不痛不癢！」「罰1千萬比較剛好」、「他們家很有錢，繼續罰~加油」，不過，也有網友直指 ，「我覺得NCC也要開罰你（指王浩宇） ， 你一個桃園市議員老是在蹭韓國瑜 吃韓國瑜豆腐已經違反比例原則 50％以上，佔你所以監督問政的新聞版面。」

NCC發言人翁柏宗今天說，近來接到多起投訴，中天新聞台有關韓國瑜的新聞比例過多，其中2則新聞較為爭議。像是2月28日「中天晨報」節目，以「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」標題，出現盯場等字眼，違反事實查證原則致損害公共利益，依違反《衛星廣播電視法》遭罰60萬元。2月18日報導「異相？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，引起網友熱議，NCC也認定違反公序良俗與事實查證，依《衛星廣播電視法》開罰40萬元。

相關新聞連結：

中天報導「3市長合體天降祥雲」2新聞 NCC罰100萬

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