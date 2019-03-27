NCC硬起來！再對《TVBS》《中視》《東森》開罰

2019-03-27 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕國家通訊委員會（NCC）今（27）日對《中天新聞台》的2則新聞開罰100萬元，《中視》、《TVBS》、《東森》也因廣告問題被處以20萬元罰鍰；部分媒體則是因為報導韓國瑜的新聞內容有問題，被決議發函改進。

NCC今天召開第848次委員會議審議108年第2、3次諮詢會議，針對台視等11家頻道播出「瑪奇夢想生活手遊-娜歐篇10」廣告，經觀眾反映廣告內容出現動漫女子胸部晃動之特寫畫面，有妨害兒少身心之情形，決議予以核處。

根據《ETtoday》報導，《中天娛樂台》、《中天新聞台》、《中視》（中視綜合台）、《TVBS》、《TVBS新聞台》、《三立都會台》、《東森綜合台》、《東森電影台》、《東森洋片台》、《台視》、《ANIMAX》等頻道均因上述事項被裁處20萬元罰鍰。

韓流發威？NCC硬起來發函要求改進

NCC提到，《TVBS新聞台》107年11月27日「午間12、13新聞」播出韓國瑜招商新聞，提及企業挺韓、加碼投資高雄等內容，涉有違反事實查證原則致損害公共利益之虞，決議發函改進；《中天新聞台》今年2月25日在報導奧斯卡頒獎典禮時，提及「在韓流助攻下，最佳動畫短片『包子』也把小金人抱回家」，但此新聞與特定政治人物無關，決議發函改進。

NCC指出，《中視綜合台》在今年2月25日的「大贏家『幸福綠皮書』奪最佳影片、男配角、原創劇本 」新聞報導中，也出現「韓流發威助攻!包子奪奧斯卡最佳動畫短片」，其內容與特定政治人物無關，牽強連結，有誤導閱聽大眾之虞，決議發函改進。

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