「桃園77藝文町」重新開園 90年老牌西餐廳波麗路進駐

前身為桃園警察局日式宿舍群的「桃園77藝文町」24日重新開園，引進展覽、書店、餐飲及假日市集等。（記者鄭淑婷攝）

2024/06/24 16:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前身為桃園警察局日式宿舍群的「桃園77藝文町」，原經營團隊因提前終止契約，文化局重啟促參OT招商營運，並於今（24）日重新開園，新營運團隊引進展覽、書店、餐飲及假日市集，其中，已有90年歷史、台北第1家西餐廳波麗路，延續古蹟餐廳的概念，首開分店就選擇進駐77藝文町。

「桃園77藝文町」位於桃園舊城區，於1937年建造，2012年公告登錄為桃園市歷史建築，是桃園少數保留完整的日式木構建築宿舍群，見證桃園老城區的發展脈絡，市府修復活化後採促參OT模式委外營運，於2018年正式開幕，名稱結合日治時期建築及中正路77巷的意涵，經市民票選命名而成，受到疫情影響，原營運團隊在去年9月提前終止契約，文化局重啟促參OT招商營運，今年3月與時藝行銷股份有限公司完成簽約，促參營運期間為10年。

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文化局今舉行重新開園典禮，安排說書人講述警察宿舍老故事，以及小小警察熱鬧舞蹈開場，轄區桃園警分局也出動警用重型機車，並在現場向民眾進行治安、交通及詐騙相關宣導，讓民眾體驗今、昔警察的不同。

時藝行銷董事長黃文德表示，「桃園77藝文町」是其在台灣營運的第7個文資空間，園區引進台灣第1家西餐廳，讓台北波麗路來到桃園，也在園區裡開了書店，同時把作家請來主理，讓書店有更多的文化對話與故事，引進濃濃日式風味的鯛魚燒，另有「成真咖啡」提供特色輕食等，而園區開幕首檔展覽「茶語繾綣－台日工藝陶瓷與茶器展」，邀請台灣及日本兩地工藝家，展示台日傳統工藝品的精湛工藝，展期至7月31日，未來將持續舉辦文化活動，讓民眾深刻感受這近90年的歷史空間。

波麗路第3代廖英鈞表示，台北本店為歷史建築，首次從台北跨足桃園，除了轉型，也希望延續古蹟餐廳概念，77藝文町與本店有些許區隔，以輕食類為主，後續將視營運狀況調整，店內亦展示老店的餐具、歷史軌跡。

市長張善政表示，「桃園77藝文町」試營運期間，他曾帶著妻子來體驗，除了歷史建築的可看性，園區內有多株老樹，很適合全家大小來此用餐、散步。

「桃園77藝文町」前身為桃園警察局日式宿舍群，重新開園引進展覽、書店、餐飲及假日市集。（記者鄭淑婷攝）

「桃園77藝文町」前身為桃園警察局日式宿舍群，重新開園引進展覽、書店、餐飲及假日市集。（記者鄭淑婷攝）

「桃園77藝文町」前身為桃園警察局日式宿舍群，重新開園引進展覽、書店、餐飲及假日市集。（記者鄭淑婷攝）

老牌波麗路餐廳首開分店，延續古蹟餐廳概念，進駐桃園77藝文町。（記者鄭淑婷攝）

老牌波麗路餐廳首開分店，延續古蹟餐廳概念，進駐桃園77藝文町。（記者鄭淑婷攝）

老牌波麗路餐廳首開分店，延續古蹟餐廳概念，進駐桃園77藝文町。（記者鄭淑婷攝）

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