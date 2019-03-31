對抗「統媒」洗腦 新聞頻道轉台運動籲正視

2019-03-31 15:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕由臉書網友發起的「新聞頻道轉台運動」，從11日至24日接受各方資訊，今下午3點提出調查報告，發現收集的1367份有效樣本中，高達9成觀看「統媒」，但強調非學術調查，而是呈現台灣人民對抗洗腦，回擊統媒新聞訊息威脅，呼籲政府及全台人民正視。

「新聞頻道轉台運動」平台表示，活動調查目的，並非獲得統計數字，而是期待透過行動，激發民眾對新聞媒體的自由選擇意識，以「要求轉台」奪回閱聽權，對抗傳統定義上的「統媒」洗腦。

該平台發起調查活動，收集全台各地小吃店、營業場所、公共場所的電視機頻道，看其是否鎖定單一新聞台，甚至禁止轉台等，從11日到24日一共2週，收集有效樣本1367件，並後續分析縣市分布、店家類別、新聞頻道比例，以及轉台與否等，今下午公布報告。

該平台認為，中天、TVBS、東森、中視等4家新聞台，是傳統定義上的「統媒」，並發現竟有1232樣本都是觀看上述新聞台，等於在全台各地的小吃店及公共場所中，統媒占有率高達90％，其他電視台僅占10％。

調查報告中，也有1040家禁止使用遙控器，886家不允許轉台，其中不允許轉台的原因中有198家「已鎖頻不能轉台」，有31家「有人付費已鎖頻」，也有31家「貼公告請勿轉台」等。

該平台結論，報告反映出台灣民眾對未來命運的集體焦慮，呈現出「綁頻現象」比想像中嚴重，台灣人接觸的環境中有新聞頻道失衡現象，不再是商業競爭公平與否，而是台灣存續的「國安問題」，呼籲政府與台灣民眾正視，未來也期待更專業調查，也促發社會集體改變，「唯有警醒，方有改變可能！」

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