千年維京寶藏是誰的？ 神秘符文破解：「是大家的」

在英國出土的一批維京寶藏，與新聞事件無關。（路透檔案照）

2025/02/08 21:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕11年前發現的一批維京人寶藏，是歷來在英國或愛爾蘭出土的最豐富維京時代文物，不過，這批被埋葬1000多年的金銀器，當初究竟是誰的，一直是個謎團。根據收藏這批古文物的蘇格蘭國家博物館（（National Museums Scotland，NMS）研究，現在或許已經有答案：這批寶藏是屬於大家的。

英國《衛報》7日報導，這個解答的證據就在該批寶藏中，4副有著精心裝飾的銀質「緞帶般」臂環，其中一副上所刻的古北歐文字「盧恩符文」。蘇格蘭國家博物館破解該串符文意思為「這是社區共同群體（community）的財產」。

請繼續往下閱讀...

專家原本一直苦於理解刻在臂環內側的符文＂DIS IS ЇIGNA ˑFˑ＂，因為ЇIGNAF一詞與中世紀早期英國或愛爾蘭的任何語言都沒有關聯，直到專家發現，最後一個字母、前後皆標記著點號的＂F＂，可解讀為＂feoh＂，意為財富或財產，因此ЇIGNA可理解為古英文＂higna＂，意指社區或共同群體。符文第一個字＂DIS＂被認為是拼錯的＂this＂，發音可能類似現代愛爾蘭一些地區的＂D-i-s＂。

＂higna＂這個字，在盎格魯—撒克遜文獻中常見用來指稱宗教群體，蘇格蘭國家博物館中世紀早期與維京收藏首席策展人戈德伯格（Martin Goldberg）說：「在臂環上看到這個字很有意思，這類字通常出現在土地贈與和財產主張文件中」。

威爾斯大學著名盧恩符文學家帕森斯（David Parsons）指出，這段符文「難解而且不尋常」，若與目前所知的正確盧恩符文書寫相比，這段符文有些地方有錯，「不過，若考慮到現在的口說和書寫英文，也有大量地區性和慣用語變化，那麼就可接受這是合理的解讀，就我們在蓋洛威寶藏脈落下所能做的推論，這個解讀更顯得相當令人信服」。

這批寶藏是2014年在蘇格蘭西部柯庫布里（Kirkcudbright）、丹佛里斯—蓋洛威（Dumfries and Galloway）一帶被發現，共有100多件，含有金、銀和其他金屬超過5公斤，被稱為「蓋洛威寶藏（Galloway hoard）」，據信其年代為西元900年。之前這批寶藏此前被認為屬於不同擁有者，因為其中3個臂環上刻有古英語名字的部分元素。

戈德伯格說，這項發現正值這批寶藏被送到澳洲借展，為首次國際巡展，「我們正在分享這筆財富，就像符文所說，每個人都擁有這批寶藏的一部分」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法