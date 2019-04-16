騎機車闖進公園挨罰 竟提訴願稱「尿急」…

2019-04-16 22:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府訴願審議委員會受理民眾提起的訴願案，發現違反台南市公園綠地管理自治條例的案件日益增多，多數是民眾違規將汽機車駛入或停放於公園內，遭工務局罰款1200元，民眾辯說理由千奇百怪，有人說「尿急」，也有人說因為「心臟無力」要呼吸新鮮空氣，不過，這些訴願理由都被打回票！

工務局拆除各大公園入口車阻，方便輪椅族自由出入，為了宣導禁止機車進入，入口處也有設置告示牌，但仍有人我行我素，貪圖一時方便，騎機車闖進公園；為此，工務局特別在機車闖入最嚴重的台南公園雇請保全人員巡查，若發現違規機車就驅離並拍照，事後再交由工務局依車牌開單告發。另外，也有民眾發現違規而拍照檢舉。

工務局統計去年共開出1443張罰單，平均1天就有3.95張罰單，其中台南公園637張、巴克禮公園572張，占居前2名，而台南公園就占約全年罰單的44％。

工務局指出，被開單告發的違規民眾多數初犯，原因不外乎是貪圖一時方便，也有部份不甘心繳罰，而向市府訴願審議委員會提訴願，申訴理由五花八門，有人推說一時尿急或是想拉肚子，才不得不騎機車進公園找廁所。也有人辯稱騎機車騎到一半「心臟無力」，所以要趕快進公園「呼吸新鮮空氣」，甚至氣罵官員缺乏同理心，到時候「吃老就知道」，讓訴願委員啼笑皆非。

法制處說，雖然訴願人主張不知道自治條例的規定，或者沒有看到告示牌，但告示牌僅具提醒作用，在法律上並不能因為不知法規就免予處罰，翻案的不多，主要原因是只要工務局能證明訴願人是違規行為人，就沒有不罰的空間。

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