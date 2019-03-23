買菜回來發現機車滿滿「檳榔汁」 網驚：簡直命案現場

2019-03-23 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕好噁！一名網友今在臉書抱怨，她只是去市場買菜不到10分鐘的時間，結果一回來要牽車，就發現整台機車上面都是「檳榔汁」，讓她頓時氣到不行，而許多網友看到照片後也紛紛表示太扯，「這是命案現場嗎？」

網友今在臉書社團「爆怨公社」上寫道，「我只是去黃昏市場買個菜不到10分鐘的時間，就被吐滿滿的檳榔渣，我實在氣到不行」，而從照片中可見， 該名網友的機車坐墊、車身跟排氣管全都是紅色的汁液，第一眼恐怕還會讓人誤以為是血，畫面令人怵目驚心。

該名網友還補充，她絕對沒有惹到別人、亂移車或欠錢，因為「隔壁2台車也被吐檳榔渣」。

對此許多網友們看到後也都傻眼，紛紛留言「超沒水準」、「這根本故意的，黃昏市場附近有監視器嗎？」、「感覺不像用吐的，比較像是丟裝滿汁的杯子造成的」、「白色車子不好洗」、「真是吐好吐滿」、「噁心死了」、「現在是出人命？」、「被吐過+1」。

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