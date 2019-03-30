為了閃違停被開單 騎士苦嘆：還我路權

2019-03-30 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾投訴，他日前騎在新北市中和區中山路2段，看到前方有貨車即將違停在路邊，於是切換至內側車道閃避貨車，卻因為內側禁行機車而吃上罰單，讓他感嘆，機車路權實在是待解決的問題。

綜合媒體報導，這名騎士李先生表示，由錄影畫面可以看到，他騎在只有兩線道的中山路2段，當時是綠燈起步，外側有一輛佔據整個車道的大貨車正龜速行駛，看起來是準備在路邊違規停車，所以他預先切換至內側車道來閃避貨車，沒想到卻因為內側車道禁行機車而收到罰單。讓李先生質疑，為什麼躲在天橋上的員警不取締違停，卻取締閃違停的機車。

對此，新北市中和分局交通組長莊博丞指出，畫面顯示當時該貨車並非已經完全停下擋住外側車道，而是還在緩慢行駛，但李姓騎士就已經切到內側車道，面對這樣的情況還是會維持原違規判決。莊博丞說，如果外線是被已經停下的貨車擋道，那就屬於不可抗力行為，這種情況才會免除違規。

李先生也質疑，先前新北市不是已經宣布取消兩線道內側禁行機車嗎，怎麼還會有這樣的違規。交通局則表示，其實並沒有全面取消，在一些重要、危險路段還是維持內側禁行機車，呼籲民眾騎車上路時還是要多注意地上有沒有禁行機車的字樣。

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