提高警覺！迄今台灣麻疹達60病例 比去年多一半

2019-04-16 17:39

〔記者王俊忠／台南報導〕奇美醫院家醫科統計指出，去年台灣1年有40名麻疹病例；今年到4月中旬全台麻疹患者已達60人。因為從去年到今年有局部群聚感染情形，國外疫情也延燒，為防台灣麻疹疫情持續升溫及有重症發生，醫師提醒出國到疫區的民眾可先到門診諮詢接種疫苗防範，不必過度擔憂。

奇美醫院家醫科主治醫師蔡宜璇表示，去年1年台灣有40名麻疹病例，無重症、無死亡個案；今年迄4月中旬，全台麻疹病例已達60例，雖然也尚無重症與死亡個案，但有民航班機及中部某醫院發生小型群聚感染狀況，尤其去年國人搶打疫苗、造成疫苗一度短缺；國外鄰近的日、韓東北亞與東南亞、港澳等國家疫情都有延燒情形，國人不能不慎。

蔡醫師說，麻疹是傳染力很強的法定二級傳染病，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，過去無疫苗時主要侵犯學齡前兒童。感染後的前期症狀像感冒，常見發燒、鼻炎、結膜炎與咳嗽，發燒3、4天後口腔內會出現柯氏斑點，斑點出現後繼續發燒，再過1天到2天出現典型斑丘疹，常從耳後擴散到臉部、軀幹及四肢，約持續4至7天。

蔡宜璇指出，患者出疹時傳染力最強，併發症有中耳炎、肺炎與腦炎，約有5％到10％的嚴重患者可能致命。台灣從1978年起開始實施兩劑公費疫苗接種後，麻疹病例大幅減少，研究分析今年33歲到37歲的成年「疫苗世代」體內麻疹抗體陽性率最低降。

奇美醫院認為，為防範感染，如計劃到麻疹疫情區者、醫療照護人員及工作性質會頻繁接觸外國人者，可優先施打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）。但欲懷孕的育齡女性、孕婦、有嚴重免疫缺失者等，就不適合接種疫苗，建議民眾出國前2週至4週，可自費到診所或大型醫院施打及諮詢評估。

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