中部某醫院再確診3名護理師感染麻疹 人數已達8人

2019-04-13 14:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕中部某醫院群聚感染麻疹今天再新增3名護理師確診，該醫院累計感染人數已達8人，其中5名為院內護理師，疾病管制署表示，衛生單位現已掌握相關接觸者共424人，將監測至4月30日。

疾管署3月28日公布中部醫院一名40多歲護理師確診麻疹，3月19日出現咳嗽、25日因出疹就醫後通報並住院隔離，今天則再確診3名與該40多歲護理師在相同病房工作的20多歲護理師確診麻疹。

疾管署表示，3名護理師分別於4月5日到4月6日間發病，4月6日至4月8日出疹，3人檢體經疾管署檢驗比對，確認與該醫院群聚病毒株吻合，非屬疫苗株，因此研判為群聚個案，該起醫院群聚截至目前共計8人確診，其中5名為該院護理師，衛生單位現已掌握相關接觸者共424人，將監測至4月30日。

因應此次醫院群聚事件，疾管署指出，疾管署與地方政府衛生局安排感控專家前往指導，該院已於4月8日針對確診護理師工作的病房，暫停收治新病患，並已於4月3日起實施急診發燒動線管制，若急診檢傷發現有發燒及出疹之病人，先收置於隔離室問診，全院同仁如有發燒者也都不得上班。

疾管署表示，該院截至4月8日已完成1040名員工的MMR疫苗接種，除5年內曾接種過MMR疫苗或具有麻疹抗體陽性報告、目前不適合接種（如懷孕、過敏、急性不適症狀等）之外，全院員工均已完成疫苗接種。

疾管署指出，今年截至目前國內累計55例麻疹病例，29例為國內感染，26例為境外移入病例，感染國家為越南8例、泰國6例、菲律賓5例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。

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