中部某醫院傳麻疹群聚感染 8人確診5名是護理人員

2019-04-13 16:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部某醫院傳出麻診群聚感染，已有8人確診！今天新增3例本土麻疹個案，3人均為醫院護理師，研判是因和3月28日公布的40多歲護理師確診個案在同一樓層工作，共同空間暴露而感染，目前該起醫院群聚案件共有8人確診，其中5位為該院護理人員。

麻疹是高傳染力的疾病，衛生局表示已要求醫院加強感染控制措施，並持續掌握424位接觸者健康狀況，將持續監測至4月30日。

衛生局長曾梓展指出，衛生局及疾病管制署已於3月28日安排感控專家前往指導，該院已於4月8日針對40多歲護理師工作之病房暫停收治新病患，並已於4月3日起實施急診發燒動線管制，疑似麻疹病患先收置於隔離室問診，全院同仁如有發燒者也不得上班。

另外，該院至4月8日完成1040位員工MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種，疾病管制署預期因全院員工快速接種疫苗，疫情將可控制在第二波，研判發生第三波傳染機率不高。

衛生局長曾梓展提醒，醫院工作人員應注意自身健康情形，發現具有「出疹」、「發燒」，及「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應立即通報醫院感染管制室人員安排就醫隔離動線，以隔離病人爭取防治時效，避免疫情擴大；民眾如出現上述疑似症狀時，也可主動通報市府衛生局防疫專線：0928-912578協助就醫轉診，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。

更多麻疹相關資訊，可至疾病管制署全球資訊網（ http://www.cdc.gov.tw ）或撥打國內免付費防疫專線1922洽詢。

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