疫病》台中爆醫院麻疹群聚感染 感染源去上海香港回國發病

2019-04-13 19:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內傳出今年第2起醫院麻疹群聚感染！台中某家區域醫院麻疹群聚感染，已有8人確診，5名護理師中標，另3人是病人，護理師工作的病房暫停收新病患，院內逾千名員工也施打MMR疫苗，另監控曾與患者接觸的400多人，目前未發現發病症狀，疾管署副署長羅一鈞說，疫情將可控制在第2波，發生第3波傳染機率不高。

羅一鈞說，國內首起醫院麻疹群聚傳染為2月初的北部醫院，一名病例急診傳染給6人；第2起的台中事件則是到上海、香港旅遊的病人住院一週傳染給醫院護理師，引發群聚傳染。

羅一鈞提醒，除了日本、越南、菲律賓及泰國為疫區疫情嚴峻，中國麻疹疫情也很流行，國人前往要特別注意。他也說，今年國人麻疹病例是近10年同期最高，且大多是境外移入。

台中市衛生局調查，這起群聚傳染來源為一名到上海、香港旅遊的病人，3月中旬回國後發燒、出疹，曾到台中這家群聚醫院就醫，住院1星期，但篩檢為陰性，不久接觸的護理師發病，調查接觸史，第1名病例剛好回診，27日確診。

第1例護理師因發燒曾就醫急診，傳染給急診護理師，再傳染當天一對到急診就醫的情侶，上傳與護理師同病房工作的2名護理師也上週清明假期發病，12日確診，衛生局昨天公布醫院再新增2名病例後，說這8人都已病癒。

衛生局長曾梓展指出，麻疹透過空氣與飛沫傳染是高傳染力的疾病，疾病管制署及衛生局3月28日安排感控專家到醫院，4月3日起實施急診發燒動線管制，疑似麻疹病患先收置於隔離室問診，全院同仁如有發燒者也不得上班；第2波疫情發生後，於4月8日護理師工作的外科病房暫停收治新病患，同時完成1040名員工MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗接種。疾管科長湯澡瑛說，根據疾管署觀察，患者因為全院超過9成員工接種，應能將疫情控制。

羅一鈞說，第1例麻疹護理師篩檢時麻疹病毒量高，可能小時候未接種疫苗，提醒目前國際麻疹疫情流行，尤其1981年後出生者要出國建議再自費接種疫苗，

曾梓展也提醒，民眾出病「出疹」、「發燒」，同時有「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應該儘速就醫，應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。

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