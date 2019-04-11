疫病》陪朋友就醫急診 台中再添2例本土麻疹

2019-04-11 21:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局今晚公布本月10日確診新增今年第4及第5例本土麻疹個案，2名個案為朋友關係，其中1人曾到醫院急診，另1人也陪同，不排除與曾在醫院就醫的其他確診麻疹病患在共同空間暴露而感染，衛生局掌握到這兩病例接觸者共364人，持續監測接觸者健康情形到本月30日。

台中市今年1月及3月27日、30日分別確診3名麻疹病例，第1例男子到泰國旅遊，回國10幾天後發病；第2例為40多歲女性醫院工作人員，疑於工作中接觸病患而感染；第3例是護理人員，研判與第2例麻疹確診病例同樣在工作時被傳染。

衛生局長曾梓展指出，麻疹傳染力強，接種疫苗是預防麻疹的最佳方法，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗的幼兒到流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒，可在出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾近期如計劃前往，出國前2到4週可先就醫諮詢評估自費接種MMR疫苗。

曾梓展也提醒，臨床醫師如果發現病人具有「出疹」、「發燒」，同時有「咳嗽、流鼻水或結膜炎」等疑似麻疹症狀，應該儘速通報衛生局疾病管制科防疫專線0928-912578，並適當隔離病人爭取防治時效，避免疫情擴大。

此外，民眾出現上述疑似症狀時，也可主動通報衛生單位協助就醫轉診，並應停止上班、上學或搭乘大眾交通工具，降低感染他人的風險。更多麻疹相關資訊，可到疾病管制署全球資訊網 或撥打國內免付費防疫專線1922洽詢。

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