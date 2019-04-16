關廟鳳梨節來了！發揚竹編王國美譽推籮筐宴

2019-04-16 15:15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕深受歡迎的台南關廟鳳梨節動即將登場，除了全力推廣優質產業之外，今年還以60年代「竹編王國」的美譽為題材，推出極具農村風情的星空籮筐宴，藉由傳統的手路菜，美味行銷地方特色。

這場產業文化活動，是2019台南鳳梨好筍季系列的首部曲，由關廟打頭陣，公所結合農會、社區等共同籌辦，本月27日登場，市長黃偉哲今天應邀代言，熱鬧造勢。

除了黃偉哲之外，農業局長李朝塘、觀旅局長陳信安，還有市議員郭鴻儀、許又仁、吳禹寰、鄭佳欣等也都到場，聯合行銷關廟鳳梨節。

黃偉哲強調，台南鳳梨的年收成量逾7萬5千公噸，占全國約15%，產值17億元，關廟以「金鑽」品種為主，4月份起甜度最高，現在吃正是時候；市政府也採「團體作戰」的方式，不僅跨局處合作，還與地方各界聯手，讓產業文化活動能發揮更大的效益。

黃偉哲說，關廟鳳梨能在市場上一枝獨秀，除了土壤與氣候等適合成長，關鍵就是栽培管理時注重品質，甜度高、口感好，會全力協助內、外銷，將台南水果推廣至世界各地。

今年的關廟鳳梨節，首度移師大潭埤的旺萊公園舉行，當天下午4點開幕，逾30攤的農特產品現場展售，

晚上則是美味的籮筐宴。

關廟區長王素珠指出，當天活動邀請了轄內的產銷班、在地小農、業者等一起展售，品質優良且價格優惠，歡迎民眾把握機會選購。

王素珠提到，60年代的關廟，有竹編王國的美名，今年特別推出籮筐宴，重溫古早味的餐飲文化，取自在地食材，邀請總舖師陳振旺掌廚，共10道料理，每席3000元，訂桌還送2支裝的金鑽鳳梨伴手禮，已開始受理預約。

今年的關廟鳳梨節，也被選為2019台南美食節小旅行的系列活動，結合特色景點，推廣 「產地到餐桌」的精神。

現場展示一系列關廟農會的特色產品，元極舞社區照顧關懷據點也推出自行開發的鳳梨燕麥酥餅與鳳梨杏仁酥糖等伴手禮；而目前也正募集燈飾，要妝點大潭埤，盼地方動起來、讓公園亮起來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/