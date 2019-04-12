台南鳳梨「甜蜜蜜」進軍北台灣

2019-04-12 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南山上區8成以上是「16號」的甜蜜蜜，與關廟的「金鑽鳳梨」市場區隔，將於4月23、24日前進樹林、板橋農會等大都會地區展售促銷，行前台南市長黃偉哲今（12）日站台高調宣傳。

山上區農會總幹事許弘霖說，甜蜜蜜外表觸感較無硬刺，外觀看似靑皮，其實從產地採摘到市場上架，大約已有2天時間，買回家就可以削皮食用，不像金鑽鳳梨有時擺放到外表熟黃才食用，因此山上區農會每年都北上宣傳促銷，希望讓消費端更了解甜蜜蜜鳳梨，「不是擺到熟黃才吃」！

台南山上區農會結合台北市農會、士林區農會、北投區農會、松山區農會、新北市樹林區、板橋區農會力量將台南16號鳳梨（甜蜜蜜）推廣至大都會區，已歷經16年推廣、行銷，建立市場口碑，今年批發拍賣每公斤20至25元左右，往年最高行情曾到30元，比金鑽更看俏！

黃偉哲大力宣傳甜蜜蜜這支鳳梨外，也逐－介紹結伴北上行銷的各區農會農特產品，他讚揚台南的優質農特產品，不怕貨比貨，要讓消費者享用過就愛上，他期許有更多優質台南農產品能銷到北部和中國等海外國家。

南市農業局表示，由於今年暖冬，全台鳳梨產期較往年提早2至3週，所以產季與嘉義地區重疊，致使鳳梨產量變多，但台南鳳梨一向品質優良，在市場銷售上具競爭力，目前無滯銷情形，市場批發均價為每公斤22.8元，較上週21.2增加7%，價格穩定。

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