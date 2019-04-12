台南鳳梨「甜蜜蜜」進軍北台灣

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南山上區8成以上是「16號」的甜蜜蜜，與關廟的「金鑽鳳梨」市場區隔，將於4月23、24日前進樹林、板橋農會等大都會地區展售促銷，行前台南市長黃偉哲今（12）日站台高調宣傳。
山上區農會總幹事許弘霖說，甜蜜蜜外表觸感較無硬刺，外觀看似靑皮，其實從產地採摘到市場上架，大約已有2天時間，買回家就可以削皮食用，不像金鑽鳳梨有時擺放到外表熟黃才食用，因此山上區農會每年都北上宣傳促銷，希望讓消費端更了解甜蜜蜜鳳梨，「不是擺到熟黃才吃」！
台南山上區農會結合台北市農會、士林區農會、北投區農會、松山區農會、新北市樹林區、板橋區農會力量將台南16號鳳梨（甜蜜蜜）推廣至大都會區，已歷經16年推廣、行銷，建立市場口碑，今年批發拍賣每公斤20至25元左右，往年最高行情曾到30元，比金鑽更看俏！
黃偉哲大力宣傳甜蜜蜜這支鳳梨外，也逐－介紹結伴北上行銷的各區農會農特產品，他讚揚台南的優質農特產品，不怕貨比貨，要讓消費者享用過就愛上，他期許有更多優質台南農產品能銷到北部和中國等海外國家。
南市農業局表示，由於今年暖冬，全台鳳梨產期較往年提早2至3週，所以產季與嘉義地區重疊，致使鳳梨產量變多，但台南鳳梨一向品質優良，在市場銷售上具競爭力，目前無滯銷情形，市場批發均價為每公斤22.8元，較上週21.2增加7%，價格穩定。
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台南市長黃偉哲與各區農會代表及議員聯合宣傳甜蜜蜜鳳梨及台南農特產品。（記者洪瑞琴攝）
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台南「山上16號」鳳梨甜蜜蜜。（記者洪瑞琴攝）
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台南農特產品將到台北市丶新北市等地農會展售促銷。（記者洪瑞琴攝）
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台南農特產品豐富。（記者洪瑞琴攝）
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