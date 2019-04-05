鳳梨銷中國成「不可分割一部份」 屏東縣府回應了！

2019-04-05 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣長潘孟安爭取農特產外銷訂單，把當地好吃香甜的水果外銷日本、中國、新加波等地，但近日網路卻瘋傳一張中國超市的鳳梨銷售海報，標語寫著「台灣鳳梨也是我國不可分割的一部份」、「中華人民共和國台灣省屏東縣政府優薦產品」，照片曝光後引起熱議。對此，屏東縣政府回應，該海報是通路商自製，他們無權過問。

日前有網友在Dcard發文詢問，「民進黨有可能像韓總那麼會拼經濟嗎？」，並說「民進黨整天罵韓，我想問民進黨你有可能簽到50億的中國訂單嗎？當然不可能，因為民進黨絕對辦不到承認92統一共識這種出賣台灣人的事。」

留言處則有網友PO出中國賣場的宣傳圖，一張鳳梨銷售海報上寫著，「台灣鳳梨也是我國不可分割的一部份」，下方甚至還寫著「中華人民共和國台灣省屏東縣政府優薦產品」，照片曝光後引起不小討論。

據《蘋果日報》報導，對此，屏東縣政府回應指出，該鳳梨銷售海報為通路商自己製作的，他們沒有權力過問，縣府努力幫助農民把農產品外銷，如同房子售出後，屋主無法過問買家要如何裝潢。

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