不是愚人節P圖 屏東彩繪鳳梨田來了！

2019-04-01 14:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣鳳梨種植面積達3455公頃，是台灣最大產區，由於屏東日照強，每年春天農民都會為鳳梨「戴帽子」防曬，今年縣府結合高樹農民，透過巧思讓鳳梨田變身拍照打卡景點，在清明4天連假推出「繽紛彩旺節」，邀民眾到屏東拍照吃鳳梨，縣長潘孟安今天搶先打卡並在臉書分享「這不是愚人節P圖！放心轉傳！」

農地裡的鳳梨戴上五顏六色的「帽子」，除了達到遮陽目的也變身地景藝術，今年繽紛彩旺節場地，就在185縣道上的銀獅農場，一望無際的鳳梨田，面積約有2公頃、5萬顆鳳梨戴上各色帽子，除了排出代表屏東鳳梨的「PT鳳梨」圖樣，還有綿延的山巒當背景，現場設有景觀高台，活動期間開放遊客登上高台，感受從高處俯瞰鳳梨田的震撼。

繽紛彩旺節從4月4日至7日登場，除了能觀賞鳳梨彩繪田，現場還有小農市集、現場採果、果醬及鳳梨纖維造型紙DIY、鳳梨食農教育與新型鳳梨採收車與削皮機等農機具展示，並有樂團、魔術及氣球表演。

縣長潘孟安說，過去單調的鳳梨田變身繽紛的地景藝術，為沿山公路增加觀光景點，遊客拍照打卡也能對屏東鳳梨田留下深刻印象，尤其鳳梨成熟期需要「520」天，當大家講到我愛你時，就會想到要吃屏東鳳梨。

潘孟安指出，近年鳳梨外銷持續成長，去年超過1.9萬公噸，產值達13億元，今年因為暖冬關係，縣府預估鳳梨提早收成，因此提早啟動外銷分流，避免國內滯銷，1月至3月外銷量已有8千公噸，比往年同期都要高。

潘孟安也表示，屏東金鑽鳳梨主要產期為每年4到6月，其特色就是連鳳梨「心」也可以吃，因為農民堅持不打催熟劑鳳梨不會「咬嘴」，消費者吃到的都是最天然的鳳梨，現在正值產季，歡迎民眾一起到屏東賞鳳梨田吃鳳梨。

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