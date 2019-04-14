基隆嶼磯釣賽落幕 王維新摘下磯釣王

2019-04-14 21:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕2019基隆嶼國際磯釣賽今晚落幕，磯釣王由王維新摘下，邱偉修獲得磯釣賽亞軍，第3名莊孟宗，今年賽事有日本釣魚達人田中貴及三元隆史應邀體驗基隆嶼釣場，2人分別釣起黑豬哥及黑毛，日本釣友讚嘆基隆嶼「很棒」；基隆市長林右昌表示，未來將邀請更多國際釣友共襄盛舉，吸引更多釣友來台。

林右昌說，基隆嶼國際磯釣賽經過兩年來的運作越來越出名，基隆嶼是非常有魅力的釣場，因為場地限制，光是能夠登上基隆嶼磯釣，就是個難得的機會；未來希望一整年都能有釣友來基隆嶼磯釣，透過賽事交流釣魚技巧，接下來將逐步邀請更多國際釣友來參加磯釣賽。

今天決賽從15名晉級選手展開，再從8強選手中，以兩兩對戰的方式晉升4強，展開最終冠軍爭霸戰，經過激烈的廝殺後，產生1到8名，磯釣王為王維新，磯釣賽亞軍邱偉修，第3至第8名依序為莊孟宗、鄭盛鴻、曾文郎、顏志達、陳易凡、李泰霖。

基隆嶼磯釣大使沈文程也不落人後，繼昨天釣到「夢幻之魚」後，今日再度釣起大石斑，他開心表示這兩天是他的幸運日，這趟基隆嶼磯釣行的目標完美達成，未來打算常來基隆嶼磯釣挑戰更大更厲害的「怪物級」魚種。

至於未能晉級的選手們也可以競逐「大尾獎」，分為刺尾鯛科、板牙科、黑毛、白毛四類魚種，在回港時進行公開秤重，並選出其中最重的魚，由釣獲該魚的選手獲得大尾獎，4類魚種將各產生1位大尾獎得主，獲獎選手依序為黃子軒（刺尾鯛科）、鍾嘉維（板牙科）、蔡秉諺（白毛），黑毛類大尾獎從缺，每人可獲得3千元獎金。

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